Probeführerscheinlenker im Drogenrausch gestoppt

Am Sonntagabend ging der Autobahnpolizeiinspektion Anif ein junger Drogenlenker ins Netz: Nachdem die Beamten ihre Ausreisekontrollen in Hallein beendet hatten, wurden sie auf einen Mercedes mit auffälliger Fahrweise aufmerksam, der von der Wiestal-Landesstraße kommend in Richtung Tauernautobahn (A10) unterwegs war.