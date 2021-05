„Lotta Leben“: Bequeme Tracht, die passt!

„Lotta Leben“-Designerin Marie Alice Seidl stand, wie viele von uns, vor einem Problem: Erst mal an die Gemütlichkeit der Jogginghose gewöhnt, das ein oder andere Kilo während der Lockdowns drauf gefuttert, will jetzt nichts mehr so richtig passen, vor allem nicht ihr geliebtes Dirndl. Also designte sie kurzerhand eine Trachten-Tunika: „Ich wollte unbedingt etwas Bequemes für den Alltag haben. Ich finde nach Jogginghosen sind Tuniken das angenehmste Kleidungsstück, also habe ich den Wohlfühlfaktor mit meiner Liebe zur Tracht vereint. Bequem und praktisch sollten auch die Stoffe sein: Deswegen arbeite ich mit atmungsaktiver Baumwolle, zum Waschen geht’s in die Maschine.“