Vom Navi fehlgeleitet: Lkw von Feuerwehr geborgen

In den frühen Morgenstunden heulten in Brückl die Sirenen. Ein Lkw hätte sein Ladegut in einem Brückler Gewerbebetrieb abladen sollen, nahm wegen falscher Meldung des Navis aber die falsche Abfahrt und kam ohne weitere Hilfe nicht mehr weiter. Die Feuerwehr Brückl rückte aus und befreite den Lkw rasch aus seiner misslichen Lage.