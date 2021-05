Zwei Biker nach Unfällen im Spital

Ein schwerer Unfall ereignete sich Sonntagmittag auf der L117, der Enzersberg Landesstraße von Hof Richtung Thalgau. Kurz vor dem Unternehmen „Lechner Racing“ musste der Lenker aufgrund eines vor ihm stark bremsenden PKW Lenkers ebenfalls abbremsen. Durch das Bremsmanöver rutschte der Vorderreifen weg und der Lenker wurde von seinem Motorrad in den Gegenverkehr geschleudert. Eine auf der Gegenfahrbahn von Thalgau kommende 55-jährige Salzburgerin konnte dem 51-jährigen Flachgauer nicht mehr ausweichen. Der Motorradlenker wurde von dem entgegenkommenden PKW an den Beinen überrollt und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradlenker wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber C6 in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Beide Fahrzeuglenker waren nicht alkoholisiert, der Motorradlenker trug einen Helm und Motorradbekleidung.