Der Lockdown bringt neuen Glanz

Begonnen haben die Umbauarbeiten vor dem 1. Lockdown. Nun ist der letzte Feinschliff abgeschlossen. „Wir sind bereit“, sagt Georg Segl, Chef des Hotels Alpenblick in Zell am See. Rechtzeitig erstrahlt das Vier-Sterne-Superior-Haus in neuem Glanz. „Über Pfingsten sind wir bereits gut gebucht, im Juni gibt es noch Luft nach oben“, sagt der Hotelier. Denn: „Wichtig wird sein, wann sich der deutsche Markt wieder für uns öffnet.“ Aber: Die Freude zum Neustart ist riesig.