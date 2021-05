50.000 bekommen diese Woche in OÖ vollen Schutz

„Für Braunau haben wir uns angesehen, warum das so ist. Ein Grund ist, dass es dort weniger Hausärzte als in anderen Gebieten gibt“, erklärt Franz Schützeneder, Impfkoordinator des Landes. Beim Bezirk Urfahr-Umgebung dürften auch die Berufspendler nach Linz ein Grund für die hohe Impfquote sein. Viele lassen sich während der Arbeit in Linz impfen und nutzen hier das dichte Angebot an Impfstraßen.