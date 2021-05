Tirolweit großer Bedarf bei der Kinderbetreuung

Landesweit sind in den vergangenen fünf Jahren 95 neue Horte, Krippen und Kindergärten dazugekommen. Das Land Tirol möchte mit dem laufenden Ausbau der Angebote dem Bedarf gerecht werden. Die Zahl der zu betreuenden Kinder in Tirol hat im heurigen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Flächendeckende Infrastruktur soll auch in ländlichen Gebieten Eltern entlasten und die Lebensqualität fördern.