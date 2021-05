52-Jähriger von Traktor überrollt: Schwer verletzt

Der 52-jährige aus Klagenfurt wollte am Sonntag gegen 13.20 Uhr Maria Rain einen auf einer abfallenden Wiese abgestellten Traktor in Betrieb nehmen. Als er den zur Absicherung des Traktors unterlegten Stein entfernen wollte, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung, dabei wurde der 52-Jährige in weiterer Folge überrollt. Der Traktor rollte danach noch einige Meter weiter und stieß gegen eine Zauneinfriedung, wo er zum Stillstand kam.