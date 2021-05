Wie ein Jahr Krise für alleinerziehende Väter ist

Die Lage wurde in der Krise immer schwieriger. Das Ersparte war aufgebraucht, auch Manuels Eltern konnten ihn und die Enkerln kaum noch unterstützen. „Als dann auch noch das Auto kaputt geworden ist, wusste ich überhaupt nicht mehr weiter“, erzählt uns Manuel. Lange, sagt er leise, habe er mit sich gerungen: „Man wartet so lang, kämpft und schaut, dass man alles irgendwie schafft. Aber es geht ja um die Kinder!“ Und so habe er allen Stolz hinuntergeschluckt und all seinen Mut zusammengenommen – und sich Hilfe geholt.