Bergführer am Traunstein abgestürzt und verletzt

Ein 38-jähriger Bergführer ist am Freitag am Traunstein (Bezirk Gmunden) mehrere Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann blieb fünf Meter unterhalb seines Kletterbegleiters in einem Gebüsch in der Wand liegen. Er wurde von der Mannschaft des Notarzthubschraubers mittels Tau aus der Wand geborgen, am Zwischenlandeplatz erstversorgt und anschließend in das Klinikum Wels geflogen. Die genaue Unfallursache wird laut Polizei noch ermittelt.