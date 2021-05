Endlich wieder auf Kurzurlaub im schönen Ländle

Regionale Schätze

Die Coronakrise sorgt einmal mehr dafür, dass man die regionalen Schätze wieder entdeckt und unterstützt, denn auch die Tourismusbranche investiert stetig in außergewöhnliche Erlebnisse und höchste Standards. Vom Bodensee bis an den Arlberg gibt es Highlights wie etwa die „Dream.Alive-Lodge“ - ein verglastes Hotelzimmer, das alle Annehmlichkeiten eines Hotels bietet, aber mobil ist und so eine Übernachtung mitten in der Bergeinsamkeit des Großen Walsertals eröffnet.