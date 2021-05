30.700 Dosen nächste Woche

Aktuell gibt es keine Infektionen in den Salzburger Seniorenwohnhäusern und nur eine Mitarbeiterin ist mit dem Coronavirus infiziert. Zwischen 80 und 85 Prozent der Bewohner sind mittlerweile geimpft – das zeigt sich auch bei den belegten Krankenhausbetten. So befanden sich am Samstag 26 Covid-Patienten auf der Normalstation und 16 werden auf einer Intensivstation betreut. Trotzdem warten noch exakt 3741 Salzburger, die über 65 Jahre alt sind, auf ihren Impftermin.