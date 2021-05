17-Jähriger nach versuchtem Raub festgenommen

Der versuchte Raub ereignete sich Freitagabend kurz vor 17.00 Uhr in der Salzburger Altstadt. Das spätere Opfer, ein 17-jähriger Jugendlicher, hatte auf einer Social-Media-Plattform Markenkleidung zum Verkauf angeboten. Die beiden späteren Täter hatten den Verkäufer kontaktiert und es wurde ein Treffen in derSalzburgerAltstadt vereinbart. Dort nahmen die vermeintlichen Käufer dem Opfer die Kleidungsstücke ab und gaben sie ohne diese zu bezahlen in den Kofferraum des Täterfahrzeuges. Der Beifahrer bedrohte das Opfer in weiterer Folge aus dem Fahrzeug heraus mit einer vermeintlichen Schusswaffe und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Als das Opfer dies vehement verweigerte, flohen die beiden Beschuldigten mit ihrem Wagen.