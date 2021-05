Industriebauspezialist sucht dringend Fachkräfte

182 Personen sind aktuell bei „Goldbeck Rhomberg“ beschäftigt, das sind um immerhin 21 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen hat die Corona-Pandemie die Auftragslage sogar verbessert: „Aktuell profitieren wir ohne Frage vom Boom im Online-Handel, der den Bedarf an zeitgemäßen, effizienten Logistikzentren befeuert“, erklärt Geschäftsführer Georg Vallaster. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Unternehmen in Österreich und der Schweiz insgesamt 190.000 Quadratmeter an Hallen-, Büro- und Parkhaus-Fläche aus dem Boden gestampft. Auch für die Zukunft stehen alle Zeichen auf Wachstum: Bereits jetzt hat das Bauunternehmen für die kommenden Monate Projekte mit einem Gesamtvolumen von 183 Millionen Euro in den Auftragsbüchern stehen!