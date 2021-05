Primärversorgung: NEOS fordern Tempo vom Land

Klubobmann Oberhofer: Jetzt heißt es in die Gänge kommen

Oberhofer hofft, dass die neue Landesrätin Annette Leja „rasch in die Gänge kommt“ und eine Umsetzung forciert. Sich nur auf die Zuständigkeit der ÖGK herauszureden, sei zu wenig. In einem Dringlichkeitsantrag fordern die NEOS die Landesregierung auf, „gemeinsam mit dem von der Ärztekammer ins Leben gerufenen Ärztenetz Tirol die Schaffung von Primärversorgungseinheiten zu forcieren“. Die NEOS sehen das Land auch in der Pflicht, beim Bund neben der ärztlichen Finanzierung eine einheitliche Honorierung der restlichen Berufsgruppen in PVEs voranzutreiben. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein dürfte offen dafür sein. Er war bekanntlich Vorreiter der hausärztlichen Primärversorgung.