Keine Chance für Reiter und Hammarberg

Ein schnelles Ende nahmen die U22-Europameisterschaften in Baden für die Beachvolleyballer Theo Reiter und Timo Hammarberg, die gestern bereits in der Vorrunde ausschieden. Erfreulich hingegen: Lina Hinteregger und ihre Spielpartnerin machten im letzten Spiel am Freitag den Einzug in die Zwischenrunde fix.