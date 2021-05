Großeinsatz oder kleine Tat: Verlass auf Florianis

Hilfeleistung manchmal auch ohne Blaulicht und Wirbel

So auch für Otto Oberndorfer, welcher am vergangenen Montag zu Besuch im Südstadtzentrum in Maria Enzersdorf war. Die Auffahrt in den 1. Stock war für den betagten Herrn nur noch mit dem Aufzug möglich, doch in der Zwischenzeit setzte ein technischer Defekt den Lift außer Betrieb. Um die Heimreise antreten zu können, ersuchte der Pensionist kurzerhand um Tragehilfe der Feuerwehr. Ehrensache für die Feuerwehrmitglieder, welche mit fünf Kameraden zu Hilfe eilten. Nach dem kurzen Einsatz mit langer Dankesrede wurde schließlich auch beiderseits der sichere Heimweg angetreten.