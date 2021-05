Regionalität in Wirtshaus-Perfektion

Für den Langwies-Hausherren Brunnauer – er ist der fünfte Josef in der Erbfolge – ist „Regionalität kein Trend, sondern Selbstverständnis“. Den Beweis in Perfektion liefert Gut Langwies in Bad Vigaun, dessen Name von der „langen Wiese“ herrührt, die seit 100 Jahren bewirtschaftet wird. Zudem darauf zu finden: Landwirtschaft, Schlachthaus, Hotel und Wirtshaus.