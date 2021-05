Infektionszahlen in Vorarlberg weiter rückläufig

Am Donnerstag standen laut Dashboard des Landes 79 Neuinfektionen 129 Gesundungen gegenüber. 1364 Personen galten damit als aktiv positiv, um 50 weniger als am Vortag. Dreißig Corona-Patienten mussten im Spital behandelt werden, am Vortag waren es 31. Vier Erkrankte wurden am Donnerstag aus dem Spital entlassen, vier wurden neu aufgenommen. Von den 59 Intensivbetten waren noch 32 für alle Patientengruppen frei, hieß es. 14 Spitalmitarbeiter galten am Freitag als positiv, eine weitere Person war in Quarantäne.