Mitmachen und „Lightwörker“ Fanpakete gewinnen!

Zurück im Rampenlicht ist der LIGHTWöRKER mit seiner neuen Single „Good Songs“, die Anfang Mai via Internet an die Öffentlichkeit ging. Nachgegangen ist er der Frage: „Woher kommen die guten Songs?“ „Nicht nur aus London, nicht nur aus den USA, sondern auch ausTrausdorf an der Wulka“, lautet jetzt seine Antwort. Zu hören ab sofort unter anderem auf YouTube.