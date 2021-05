Futterspende für den Pfotenmarkt auf Rädern

Das Team von Pfotenmarkt auf Rädern unterstützt in Wien seit 2017 Mindestpensionisten oder in finanzielle Not geratene Menschen mit Haustieren. Sonja Moldaschl, Obfrau des Vereins: „Wir liefern Futter direkt zum Tierhalter nach Hause. Somit wird sichergestellt, dass Vierbeiner auch von älteren, alleinstehenden und gebrechlichen Personen versorgt werden.“ Die „Krone“- Tierecke unterstützt dieses besondere Engagement mit Tiernahrung von Purina.