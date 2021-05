Ersthelferin nach Unfall von Fahrzeug erfasst

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Schärding fuhr mit seinem Pkw am Donnerstag gegen 21.05 Uhr auf der B137 Richtung Wels. In der Ortschaft Teuflau, Gemeinde Andorf, wollte der Mann links in die Pramauer Gemeindestraße abbiegen, musste aber aufgrund des Gegenverkehrs auf der regennassen Fahrbahn anhalten. Eine 17-jährige nachkommende Autolenkerin aus dem Bezirk Schärding, die mit einer 18-Jährigen aus dem Bezirk Schärding und einer 20-Jährigen aus dem Bezirk Braunau unterwegs war, dürfte dies zu spät bemerkt haben und stieß gegen das Autoheck des 25-Jährigen.