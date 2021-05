Die kleine Botin definiert den Begriff Familie!

Für meine Kinder ist mir wichtig, dass es Freude, Freiheit und Offenheit sind, die sie dann mal in ihre eigenen Familien mitnehmen. Und dennoch dürfen die Wurzeln zu uns Eltern bleiben und eine Basis bilden, zu der sie immer zurückkommen können. F (Fundament) A (Anker) M (Miteinander) I (Individuen) L (Liebe) I (Integrität) E (Eltern). Am 15. Mai wird der internationale Tag der Familie begangen, ich finde das einen schönen Anstoß, darüber nachzudenken, woher wir kommen, wie wir gerade leben und was wir weitergeben möchten.