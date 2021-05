Drogen-Fund bei Jugendlichen

Diverse Suchtmittel und Zubehör hat die Polizei bei zwei Jugendlichen in Mittersill sichergestellt. Am Donnerstag gegen 17 Uhr wurde eine Zivilstreife auf mehrere Jugendliche bei einem Parkdeck in Mittersill aufmerksam. Als die Jugendlichen die Beamten bemerkten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen - zwei davon konnten jedoch angehalten werden. Bei ihnen wurden diverse Suchtmittel und dessen Zubehör gefunden und sichergestellt. Anzeige!