Alko-Lenker auf der A10 unterwegs

Einer Polizeistreife fiel am Donnerstagabend ein Fahrzeug auf der A10 Richtung Villach auf, der eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Er überfuhr mehrmals beide Fahrstreifen und den Pannenstreifen - die Polizei hielt ihn schlussendlich an und nahm einen Alko-Test beim 36-jährigen Kärntner vor. Das Ergebnis: Fast ein Promille Alkohol hatte der Lenker im Blut. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.