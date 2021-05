Ein Demenz-Zentrum pro Bezirk in Oberösterreich

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) hat im April ein „Demenzkompetenzzentrum für Oberösterreich“ angekündigt. Es solle in Kooperation mit einer Altenpsychiatrie „ein Leuchtturm in der Betreuung und Pflege von Personen mit Demenz werden“. Forschung und Innovation sollen dort vorangetrieben werden. Angesiedelt werden solle es im Zentralraum. Dieser „Zentralismus“ stört aber ÖVP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer. Er sagt, übrigens schon seit Längerem: „Ziel muss es sein, in jedem Bezirk Oberösterreichs ein Seniorenheim zu einem Demenz-Kompetenzzentrum für die Betreuung und Behandlung schwer an Demenz erkrankter Menschen aufzuwerten.“ Man könne schließlich von Angehörigen nicht erwarten, dass sie dauernd in den Zentralraum fahren müssen.