Impfwille in Niederösterreich steigt weiter an

Impfung am Geburtstag

Bis zu 20.000 Injektionen werden derzeit pro Tag verabreicht. Mit gutem Beispiel voran ging auch die oberste Corona-Politikerin des Landes. Im Amstettener Impfzentrum erhielt Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig am Mittwoch, ihrem Geburtstag, den ersten Stich. Sie betont: „Nur mit einer hohen Durchimpfungsrate werden mehr Freiheiten möglich sein. Deshalb muss es auch gelingen, so viele Menschen wie möglich von einer Impfung zu überzeugen. Impfen schützt nicht nur einen selbst, sondern Impfen schützt alle.“