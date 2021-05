Erstes Regierungsmitglied vollelektrisch unterwegs

Allerdings ist das E-Auto ein VW, was in der Debatte um das MAN-Werk in Steyr (MAN gehört zum VW-Konzern) nicht unbrisant ist. Kaineders Büro erklärt das so: „Wir haben das Auto schon im November bestellt, da war die Lage noch anders. Eine Alternative wäre Tesla gewesen, aber dagegen haben wir uns entschieden, damit die Wertschöpfung in Europa bleibt.“