Großbrand: Nachbarn eilten herbei, um zu helfen

„Krone“-Leser kennen die Vorgeschichte: Das Strohlager geriet am Mittwoch in Brand, die Flammen griffen auf den Stall über, wo mehr als 220 Kühe und Kälber untergebracht waren. Fast alle von ihnen wurden gerettet. Das ist neben dem raschen Einsatz von einer Hundertschaft an Feuerwehrleuten auch der Dorfgemeinschaft zu verdanken. „Die Nachbarn und Bauern im Ort ließen alles stehen und liegen, um Tiere in Sicherheit zu bringen und eine Behelfsweide einzurichten“, heißt es im Rathaus.