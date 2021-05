Schwere Geschütze | Sorgloser Sommer

Es sind schwere und täglich schwerere Geschütze, mit denen die Opposition gegen Kanzler Sebastian Kurz und sein Umfeld auffährt. Jetzt führt eine oppositionelle Anzeige dazu, dass Kurz und sein Kabinettschef als Beschuldigte in einem Verfahren geführt werden, weil sie laut Staatsanwaltschaft vor dem Ibiza-U-Ausschuss Falsches ausgesagt haben sollen. Der Kanzler geht in die Offensive, übt harte Kritik am U-Ausschuss, in dem „einem das Wort umgedreht wird“. Und eine Verurteilung, die könne er sich „beim besten Willen nicht vorstellen“. Ja, da fragen sich viele Österreicher, ob an der Sache etwas dran ist, was hängen bleiben könnte, oder ob der Kanzler unbeschadet wenn nicht gar gestärkt aus diesen Gefechten hervorgeht.