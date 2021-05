ÖOC gibt Athleten neue Regeln für Werbung vor

Die neuen Werberegeln betreffen auch die Social-Media-Auftritte der Sportler. Erlaubt sind ihnen persönliche Berichte über Erlebnisse und Eindrücke bei den Olympischen Spielen oder das Teilen von offiziellen Inhalten des IOC bzw. des Olympic Team Austria. Allerdings darf in einem Post kein Bezug zwischen einem nicht-olympischen Partner und den Olympischen Spielen hergestellt werden, auch nicht in allfälligen Danksagungen an den eigenen, nicht-olympischen Sponsor. Alle Posts müssen „im Einklang mit den Olympischen Werten“ stehen, heißt es in den Richtlinien des ÖOC.