Maurer: „Reden über Opfer aber selten über Täter!“

Zahl der Frauenmorde in Österreich steigt weiter

Betrachtet man die Anzahl an Femiziden der letzten Jahre in Österreich, ist eindeutig ein Negativ-Trend zu erkennen: 2014 gabs 19 Frauenmorde, 2019 waren es schon 39 und in diesem Jahr sind es bereits 13. Damit befindet sich Österreich im EU-Vergleich an der Spitze. Allerdings werden in dieser Statistik „nur“ die wirklich durchgeführten Morde gezählt, dahinter verbirgt sich nämlich eine noch viel größere Zahl an Mord-Versuchen. Wie kann man diese negative Entwicklung stoppen? Sind die Strafen der Täter zu gering? Sigi Maurer betont: „Eine Strafe kann man erst dann verhängen, wenn es schon zu spät ist. Das nutzt nichts mehr für das Leben der getöteten Frau.“