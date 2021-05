Von Wildermieming über das Ochsenbründl ins Alpl

Versteckt am Waldrand über Wildermieming liegt unser Ausgangspunkt. Westlich vom Parkplatz leitet – nach wenigen Metern auf einem Fahrweg – ein Steig im Wald nach oben („Ochsenbründl“ bzw. „Neue Alplhütte“). Der verläuft zunächst recht direkt hinauf, eher er – die Flanke querend – empor zieht. An schönen Tagen verwöhnt uns die Sonne in dem Abschnitt, in knapp 1200 Metern Höhe lädt eine Bank bei der Wendelinus-Kapelle zu einer Zwischenrast ein. Hier können außerdem Durstige beim „Ochsenbründl“, das dem Steig den Namen gab, ihren Durst löschen.