Cannabis-Plantage für bis zu 1000 Stauden entdeckt

Die Wiener Polizei hat nach der Festnahme eines Kleindealers eine große Cannabis-Plantage in Wien-Donaustadt auffliegen lassen. Laut Polizeisprecher Christopher Vernhjak wurde bereits Mitte April im Liesinger Bezirksteil Atzgersdorf ein 28-jähriger serbischer Staatsbürger wegen des Verdachts des Marihuanaverkaufs in seiner Wohnung festgenommen. Seine weiteren Verbindungen führten zu der Pflanzung in einem Haus in Aspern.