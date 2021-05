Teamchef Bader nominiert Verteidiger-Talent Nickl

Mit Rückkehrer Peter Schneider nach überstandener Verletzung und Thimo Nickl als einzigem neuen Spieler geht Österreichs Eishockey-Nationalteam in den Saisonabschluss. Teamchef Roger Bader nominierte am Mittwoch 26 Spieler, darunter den 19-jährigen Verteidiger Nickl, für das Sechs-Nationenturnier ab Samstag in Ljubljana. Stürmer Patrick Spannring fällt verletzungsbedingt aus.