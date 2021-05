Bären-Affäre: Jetzt ermittelt auch EU zum Abschuss

Viele Neuigkeiten zur von der „Krone“ aufgedeckten Jagdaffäre rund um einen in Rumänien erschossenen Bären: Dazu ermitteln jetzt, wie berichtet, auch Anti-Korruptionseinheiten, auch die EU hat Untersuchungen angekündigt. Endgültige Aufklärung hatte man sich vom rumänischen Ministerium erwartet - was da an Statements kam, war aber, regionalen Medien zufolge, vage. Die Trophäe darf nicht außer Landes. . .