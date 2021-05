Selbstjustiz: Bewohner geht auf Brandstifter los

Schweigender Angeklagter

Über sein Motiv, Brände zu legen, schweigt der Angeklagte. Man kann sie nur erahnen. Denn er war selbst einmal bei der Freiwilligen Feuerwehr, schied aber aus. Möglicherweise schwelte die Schmach in ihm weiter. Und da war die - so der Richter - „brenzlige“ Beziehung zur mittlerweile Ex-Freundin: „Wollten Sie sie zurückgewinnen? Sich wichtig machen?“ Schweigen. Auch das Urteil - 24 Monate teilbedingt, davon acht in Haft - nimmt der Mann schweigend zur Kenntnis. Und geht ab.