Sorge um das Rotwild im Kobernaußerwald

Scharfe Kritik an Bundesforsten

Die Wildbiologin übt in ihrer Analyse dabei scharfe Kritik an der Bezirkshauptmannschaft und den Bundesforsten. In ihrem Schreiben heißt es: „Die Ermittlung sowie Schätzung des tatsächlich vorkommenden Rotwildbestandes im Kerngebiet wurde bisher von den Bundesforsten abgelehnt, beziehungsweise von der zuständigen Bezirksbehörde nicht angeordnet.“ Für eine Abschussplanung sei das aber unumgänglich.