SFG: Mit Start!Klar plus fit für Investoren

Jetzt durchstarten - aber wie?

Was ist der nächste Schritt und vor allem: Wie finanzieren wir ihn? Diese Fragen stellen sich GründerInnen im Verlauf ihres Unternehmensaufbaus nicht nur einmal. Besonders herausfordernd: der Entwicklungsprozess, der das Start-up aus der Konzeptphase zum tatsächlichen Markteintritt führt. Fast jedes Unternehmen entscheidet sich an dieser Stelle dafür, Venture Capital an Bord zu holen.