Steyr-Anwalt gab’s VW gestern schriftlich

Gestern richtete sich mit Hannes Jarolim der Anwalt der Belegschaftsvertretung von MAN Steyr in einem offenen Brief an den Aufsichtsrat von VW, in dem er die Vorgehensweise von MAN kritisierte. Außerdem wies Jarolim auf die Rechtsposition der Betriebsräte hin, die auf ein Gutachten baut, dass der bis 2030 bestehende Standortsicherungsvertrag nicht einfach einseitig gekündigt werden kann, wie es MAN tat.