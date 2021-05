Corona ließ Kinderunfälle im Vorjahr zurückgehen

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Zahl der Kinderunfälle: In der Steiermark ist sie laut Experten für Kindersicherheit in Graz im Vorjahr um rund ein Drittel zurückgegangen. Bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen sind Unfälle, die im Spital behandelt wurden, sogar um 43 Prozent gesunken, fasste der Verein „Große schützen Kleine“ in einem Fokusreport zusammen. Insgesamt dürfte aber die Sportlichkeit der Kinder gelitten haben, vermuten die Experten.