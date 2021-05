Kickl zu Corona-Regeln: „Umbau der Gesellschaft“

FPÖ fordert Klassenteilungen in Schulen

Auch im Schul- und Kindergartenbereich will die FPÖ Änderungen. Jüngster Stein des Anstoßes sind die „Schleckertests“ in den Kindergärten: „Diese Regierung vergreift sich an unseren Kindern“, so FPÖ-Bildungssprecher Hermann Brückl. An den Schulen plädiert er für eine Aufhebung der Maskenpflicht während des Unterrichts sowie den Einsatz von Luftfiltern.