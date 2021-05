Die Streuobstwiese als wichtiges Ökosystem

Obst klauben, Süßmost trinken und mit der Sense mähen - all diese Bilder kommen einem in den Sinn, wenn man an die urigen Streuobstwiesen denkt, die es bis vor einigen Jahren um jeden Bauernhof gegeben hat. Nicht nur der Mensch profitiert von diesem Teil der Kulturlandschaft, eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen sind auf diesen speziellen Lebensraum angewiesen.