Ausreisetestpflicht in Vorarlberg wird aufgehoben

64 Neuinfektionen in Vorarlberg

Generell ist die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten in Vorarlberg am Montag weiter gesunken. 64 Neuinfektionen standen laut Dashboard des Landes 133 Genesungen gegenüber. Somit galten 1628 Personen als aktiv positiv, 71 weniger als am Vortag. Ebenso zurückgegangen ist die Zahl der Intensivpatienten, von acht auf sieben. Zwei weitere Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer im Land auf 300.