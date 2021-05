In der Werkstatt einer richtigen „Schmuckelster“

Technik und Werkzeuge

Die gebürtige Norddeutsche - sie wuchs in einem kleinen Dorf nahe Hamburg auf - hat ihre Lehrzeit in Hamburg absolviert. „Ich habe verschiedene Praktika gemacht und bin bei einem kleinen Goldschmied in Lüneburg gelandet.“ Vom ersten Tag an habe sie die Vielfalt der Techniken und die große Bandbreite an Werkzeugen in den Bann gezogen. Von ihrem Lehrmeister hat sie das Handwerk von der Pike auf gelernt - von der Ideenfindung bis zur Erfüllung des Kundenwunschs. 2014 hat sie in München die Meisterschule absolviert. Von dort war es nicht mehr weit ins Ländle, wo sie schließlich eine Stelle in Dornbirn gefunden hat. Nach ihrer Elternzeit - sie ist zweifache Mama - wurde der Wunsch nach mehr Eigenständigkeit immer größer - und so machte sie sich mit der „Schmuckelster“ selbstständig.