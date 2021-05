Gewinne eine neue PS5 mit der Wiener Städtischen!

E-Sport gewinnt international immer mehr an Bedeutung. Die Popularität von E-Sport hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Rund um die Gaming-Szene haben sich professionelle Teams, Ligen, Strukturen und Medien entwickelt. Weltweit verzeichnet die Szene rund 490 Millionen Fans, davon allein über 50 Millionen in Europa. Auch in Österreich ist Gaming auf Wettkampf-Niveau unaufhaltsam auf dem Vormarsch.