Asteroiden-Sonde wieder auf dem Heimflug zur Erde

Im September 2023 soll „Osiris-REx“ die Probe über der Erde abwerfen, wo sie dann mithilfe von Fallschirmen im US-Bundesstaat Utah landen soll. Mitarbeiter der NASA sollen die Probe dann in das Johnson Space Center in Houston im Bundesstaat Texas bringen und von dort aus Teile davon in Labore auf der ganzen Welt verteilen, wo sie untersucht werden können.