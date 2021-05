Neue Freiheit | Bargeld-Liebe

Bargeld-Liebe. Die Österreicher lieben Geld - eine Zuneigung, die sie vermutlich mit den meisten Menschen auf der ganzen Welt teilen. Aber bei den Österreichern kommt eine spezielle Vorliebe dazu: Sie möchten das Geld in Händen halten. Und so sorgen Vorstöße, das Bargeld zurückzudrängen, wie es gerade wieder die EU-Finanzmarktkommissarin versucht, gerade hierzulande für den lautesten Aufschrei. Die Europapolitikern bekräftigte nämlich gerade Pläne, Barzahlungen nur noch bis zu 10.000 Euro zu erlauben. Das finden bei der „Krone“-Frage des Tages vier von fünf Abstimmenden für keinen guten Schritt. Und auch die Politik und die Nationalbank versprechen, da nicht mitzuziehen. Und doch, auch das ist bekannt, hat sich gerade in der Corona-Krise ein erheblicher Teil der Bezahlvorgänge von Bargeld auf Karten verlagert. Man könnte meinen: Das Bargeld muss gar nicht abgeschafft werden, wir sind ja selbst längst dabei, es abzuschaffen. Auch wenn wir es lieben…