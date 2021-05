Familie in tiefer Trauer um den geliebten Papa

Den wohl schwersten Gang ihres Leben wird eine Familie am kommenden Freitag in Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf antreten müssen. Denn die Ehefrau ein erst elf Jahre alt Sohn und zwei schon etwas ältere Töchter müssen ihren Mann und geliebten Papa begraben. Dieser war letzte Woche nicht mehr nach Hause gekommen, nachdem er in Traisen im Bezirk Lilienfeld in seinem Klein-Lkw gegen einen Sattelschlepper geprallt war. Der mitfühlende Zistersdorfer Bürgermeister Helmut Doschek will den trauernden Angehörigen seitens der Gemeinde finanziell unter die Arme greifen.