Neue Wohnungsvergabe ohne Stadtteil-Wünsche

Wenn Senioren in eine barrierefreie Wohnung umziehen wollen, oder eine Familie nach einer Trennung eine kleinere Bleibe sucht, konnte bisher der gewünschte Stadtteil bei der Antragstellung angegeben werden — etwa um weiterhin im sozialen Umfeld oder in Schulnähe bleiben zu können. Mit den geänderten Wohnungsvergaberichtlinien geht das nicht mehr. „Damit werden die Salzburger zu Bittstellern“, kritisiert Anna Schiester von der Bürgerliste. Das und die Anhebung der Hauptwohnsitzdauer von drei auf fünf Jahre wollte sie per Zusatzantrag aus den geplanten Änderungen streichen – ohne Zustimmung.